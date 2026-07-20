Арктика ждет тарифного сигнала: почему угольный экспорт через Мурманск теряет конкурентоспособность и что может его удержать

Павел Олейник, исполнительный директор «Мурманского морского торгового порта» и «Мурманского балкерного терминала», рассказал в интервью РБК о структурных проблемах арктической логистики и необходимости донастройки тарифной политики на железнодорожном плече.
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