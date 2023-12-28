гуси будут охранять бразильскую тюрьму

Сегодня в тюрьмах есть все для слежки за правонарушителями: неприступные стены, отличное видеооборудование, охранники, собаки и даже… гуси! Недавно в ряды сотрудников одной из бразильских тюрем вступили пернатые.
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