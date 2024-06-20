Президент Рахмон полностью запретил хиджаб в Таджикистане

Покрытие головы платком названо чуждой традицией.Глава государства Эмомали Рахмон объявил о том, что хиджаб и сатр — платок, который прикрывает грудь и завязывается спереди, — не соответствует национальным традициям и ценностям Таджикистана.
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