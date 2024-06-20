Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    А почему питерских судят в Москве? Не доверяют питерскому правосудию?В Москве за взятк...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Россию уничтожают политики чиновники и т.д. внешние это гниды их задавить нет проблем. А во свои твари это не проблем..."Победить или пог...
  • Михаил Гринжук
    я с удовольствием еб..... таким зарядом по бундесферу чтоб напомнить фрицам  45 год.В Германии испуга...

Президент Рахмон полностью запретил хиджаб в Таджикистане

Президент Рахмон полностью запретил хиджаб в Таджикистане

Покрытие головы платком названо чуждой традицией.Глава государства Эмомали Рахмон объявил о том, что хиджаб и сатр — платок, который прикрывает грудь и завязывается спереди, — не соответствует национальным традициям и ценностям Таджикистана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх