Артисты народного вокального ансамбля "Мелодия" подарили жителям Тростянского праздничное настроение, а бойцам СВО - ещё одну Победную сеть.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Артисты народного вокального ансамбля "Мелодия" подарили жителям Тростянского праздничное настроение, а бойцам СВО - ещё одну Победную сеть.