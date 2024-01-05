Украинский уклонист заявил об угрозе убийством из-за побега

Уклонист с Украины Андрей заявил, что ему угрожают убийством из-за побега Украинец Андрей, уклоняющийся от призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мобилизации, сообщил о поступающих ему угрозах убийства.