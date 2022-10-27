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Более 10 тысяч москвичей начнут переселение по реновации до конца года

Более 10 тысяч москвичей начнут переселение по реновации до конца года

До конца 2022 года свыше 10 тысяч жителей столицы начнут переезжать по программе реновации.  По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, под заселение в нынешнем году передадут еще 20 новостроек.

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