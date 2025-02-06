Памятка России: Трамп является обманчиво договороспособным

Президент США слишком вспыльчив и мстителен, чтобы быть главой сверхдержавы, однако у его сторонников и противников есть козырь – желание Трампа заключать сделки и получать оплату в любой, самой немыслимой валюте мира, например в виде лести.
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