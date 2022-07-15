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Вадим Епанчинцев: «Важно, что «Амур» возглавляет губернатор региона Михаил Дегтярев. Команде созданы все условия»

Вадим Епанчинцев считает важным тот факт, что «Амур» возглавляет Михаил Дегтярев. – Как состоялось ваше назначение в «Амур»?  – Благодарен «Югре» за профессиональное сотрудничество и отличный этап работы, в ходе которого клуб из Ханты-Мансийска дважды выиграл регулярный чемпионат ВХЛ и один раз – Кубок Петрова.

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