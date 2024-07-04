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АЗС «MAXOIL»: «Ошиблись… Исправляемся»

Что происходит с качеством бензина на новой автозаправке в Кировграде Некоторое время назад жители Кировграда активно обсуждали в социальных сетях информацию о том, что несколько автомобилей, которые заправились на АЗС «MAXOIL» (Кировград, Октябрьская, 14а), вышли из строя по причине некачественного топлива.

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