Истребиль ВКС России сбил украинский БПЛА в зоне спецоперации

Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ ВКС России в зоне ответственности группировки войск «Запад» сбил беспилотник армии Украины, 7 июля пишет пресс-служба Министерства обороны России на своем официальном сайте.
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