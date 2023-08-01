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Макс Ферстаппен: «Я точно знал, что Сайнс и Пиастри столкнутся – то же случилось со мной в 2016-м»

В 2016 году пилот «Ред Булл» столкнулся с Райкконеном, выступавшим за «Феррари». Ферстаппен и Райкконен также дошли до контакта на старте гонки 2019 года в Спа.

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