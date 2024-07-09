Нужна ли виза в Индонезию? Не нужна

Перечень балийских храмов, которые уже показаны: Деревенские храмы Самый расписной Пура Танах Килар Пагодный лес Таман Аюна Самый высоко стоящий Улувату Храм Танах Лот входит в шестёрку самых священных храмов на острове Бали.
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