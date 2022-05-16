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Каррагер о победе «Ньюкасла»: «Артете припомнят этот матч, когда он будет покидать «Арсенал»

Джейми Каррагер сказал, что Микелю Артете припомнят поражение «Арсенала» от «Ньюкасла». «Канониры» уступили «сорокам» со счетом 0:2 в предпоследнем туре АПЛ и имеют более низкие шансы попасть в Лигу чемпионов, чем «Тоттенхэм».

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