Каррагер о победе «Ньюкасла»: «Артете припомнят этот матч, когда он будет покидать «Арсенал»

Джейми Каррагер сказал, что Микелю Артете припомнят поражение «Арсенала» от «Ньюкасла». «Канониры» уступили «сорокам» со счетом 0:2 в предпоследнем туре АПЛ и имеют более низкие шансы попасть в Лигу чемпионов, чем «Тоттенхэм».