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Царьград

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Медведев сравнил Шольца с "обиженной немецкой Моськой" после выпада против Трампа

Медведев сравнил Шольца с "обиженной немецкой Моськой" после выпада против Трампа

Русский политик Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Шольца о чрезвычайном положении, которое, по мнению немецкого политика, стоит ввести в Германии в ответ на заявления Трампа по украинскому кризису.

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