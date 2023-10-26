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Перчатки с Amazon и подражание другим брендам: Кайли Дженнер раскритиковали после заявления о запуске "доступной" линии одежды

Перчатки с Amazon и подражание другим брендам: Кайли Дженнер раскритиковали после заявления о запуске "доступной" линии одежды

Кайли Дженнер столкнулась с критикой после того, как представила в сети свой новый бренд одежды Khy. Поводом стало то, что она назвала одежду своего бренда "доступной".

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