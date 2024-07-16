Пирс для доставки гуманитарной помощи в сектор Газы скоро закроют

Работа временного пирса, построенного США для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, скоро будет прекращена, но точный срок неизвестен, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 16 июля на пресс-конференции.
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