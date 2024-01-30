Мужчина 127 раз питался в ресторанах, не заплатив за еду

Житель одного из голландских городов 127 раз ел бесплатно в ресторанах, притворяясь больным. Его разоблачили, когда он инсценировал сердечный приступ, и сотрудники скорой помощи отказались везти 58-летнего мужчину в больницу.
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