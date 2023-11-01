В ХАМАС заявили о большом количестве убитых израильских солдат

Израильская армия потеряла большое количество солдат - ХАМАС.Члены палестинской организации ХАМАС заявили, что израильская армия потеряла огромное количество солдат в последние дни в ходе боев на территории сектора Газы.
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