Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Международным днем музыки. «Это праздник, который напоминает нам о том, что музыка — язык, понятный каждому, независимо от возраста, национальности или профессии.
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