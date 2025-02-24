ХАМАС опроверг приписываемые NYT Абу Марзуку слова о событиях 2023 года

Заявления о том, что заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук якобы не поддержал бы нападение на Израиль 7 октября 2023 года, зная о его последствиях для сектора Газа, не соответствуют действительности, заявило 24 февраля двидение ХАМАС в своем официальном Telegram-канале.