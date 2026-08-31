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Мое Люблино

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Санитарную обрезку деревьев проведут на Совхозной

Плановый обход территории с главой управы района Люблино Алексеем Бирюковым, состоявшийся на прошедшей неделе на Совхозной улице, выявил ряд проблем, о которых жители рассказали представителям управы района и ГБУ «Жилищник».

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