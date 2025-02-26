В Курске ТС «Светофор» оштрафовали за 520 тысяч за обман покупателей и просрочку

Роспотребнадзор провел проверку по поручению Правительства РФ. В числе нарушений: продажа продукции с истекшим сроком годности, отсутствие контроля за условиями хранения продуктов, нарушения сансодержания помещений магазинов, предоставление неполной информации о реализуемых товарах или полное отсутствие маркировки.