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Курские новости

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В Курске ТС «Светофор» оштрафовали за 520 тысяч за обман покупателей и просрочку

В Курске ТС «Светофор» оштрафовали за 520 тысяч за обман покупателей и просрочку

Роспотребнадзор провел проверку по поручению Правительства РФ. В числе нарушений: продажа продукции с истекшим сроком годности, отсутствие контроля за условиями хранения продуктов, нарушения сансодержания помещений магазинов, предоставление неполной информации о реализуемых товарах или полное отсутствие маркировки.

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