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Полиция объяснила, зачем пришла на БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

Рейд полиции и других силовиков в клуб в Екатеринбурге, где проходила эротическая вечеринка BlueVelvet, был плановым и профилактическим, заявил РБК глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

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