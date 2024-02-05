Полиция объяснила, зачем пришла на БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

Рейд полиции и других силовиков в клуб в Екатеринбурге, где проходила эротическая вечеринка BlueVelvet, был плановым и профилактическим, заявил РБК глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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