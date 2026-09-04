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В Барнауле при поддержке местных жителей ремонтируют дороги и пешеходные зоны

В Барнауле при поддержке местных жителей ремонтируют дороги и пешеходные зоны

В Барнауле к началу сентября уже завершали реализацию нескольких проектов в рамках программ поддержки местных инициатив и инициативного бюджетирования при активном участии горожан.

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