В России разработаны улучшенные солнечные панели с помощью особых наночастиц

Специалисты питерского университета ЛЭТИ, а также ФТИ им.Иоффе и НМИЦ им.Алмазова, успешно провели синтез особых наночастиц и внедрили их в солнечные панели, благодаря чему долговечность работы панелей значительно возросла.
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