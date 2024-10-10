Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 10 октября

Загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов утром 10 октября. Движение затруднено в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском и Щелковском шоссе.
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