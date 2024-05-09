Поздравляем с великим праздником – Днем Победы!

Принято говорить, что День Победы - это праздник со слезами на глазах. И это так. Ведь наша страна, большую часть Великой Отечественной войны в одиночку сражавшаяся один на один с жестоким врагом, заплатила самую большую цену на Земле за долгожданную победу – почти 27.