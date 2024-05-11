NBC News узнал о продолжении поставок военной помощи Израилю администрацией США

Администрация американского президента Джо Байдена продолжает поставки военной помощи Израилю после заявлений о прекращении отправлений авиабомб, сообщил 10 мая телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.
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