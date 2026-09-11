Андрей Воробьев: МФЦ Подмосковья оказали почти 150 млн услуг за 17 лет

Первый МФЦ Московской области открылся в Балашихе 17 лет назад. Накануне профессионального праздника губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников центров «Мои документы» и вручил им областные награды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Герасимов: ВС Рос...
- ЮГ Жарич назвал Росс...
- Прием на бюджетны...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым