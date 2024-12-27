БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Андрей
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«Карету, мне карету!»

«Карету, мне карету!»

Карета из кинофильма «Три мушкетёра». Кстати, эта же самая карета снималась и в кинофильме «Железная маска»! Тут создатели фильма явно решили сэкономить! Эй, лети карета, еще быстрей, еще быстрей!Эй, навстречу ветру сам дьявол гонит лошадей!О-ха-ха, о-ха-ха, о, ха-ха!Эй, разлей бочонок, какой разбойник без вина?Эй, ты не ребенок, бочонок осуши до дна!О-ха-ха, о-ха-ха, о, ха-ха!Песня разбойников из мультипликационного фильма «Снежная королева» (1957) Транспорт из прошлого.

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