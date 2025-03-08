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Крымская газета

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  • Eduard
    Отрицательно.Не все они плохие,как и люди далеко не все хорошие.Животные ведут плохо от безысходности голода например!Как в Крыму относ...
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Защита от мужей-тиранов, помощь женам бойцов СВО и создание женсоветов: чем в Крыму занимается крупнейшая в России женская организация

Защита от мужей-тиранов, помощь женам бойцов СВО и создание женсоветов: чем в Крыму занимается крупнейшая в России женская организация

Женщины играют огромную роль в нашем обществе. Без них невозможно представить такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление.

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