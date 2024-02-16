Россиянин остался без жилья и денег из-за мошенников

Кировчанин лишился квартиры из-за действий мошенников, назвавшихся сотрудниками службы безопасности. Мужчине сообщили, что на его имя якобы оформлен заем и спастись от «подставного» кредита можно, оформив еще два, но уже собственноручно.
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