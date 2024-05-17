США потребуется рост безработицы для "последней мили" борьбы с инфляцией

Новое исследование, проведенное бывшим председателем ФРС Беном Бернанке и ветераном Международного валютного фонда Оливье Бланшаром, предполагает, что США и другим странам, возможно, потребуется рост безработицы, чтобы инфляция вернулась к нормальному уровню.
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