В Кузбассе проверяют девушку, которая угрожала отцу своего ребенка его избиением

Жительницу Ленинска-Кузнецкого проверяют полицейские после ее письма отцу своего ребенка. Как следует из сообщения в группе "Инцидент Кузбасс" во "ВКонтакте", она угрожала избить младенца в попытке удержать его отца.
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