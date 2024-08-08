Египет, Катар и США обратились к Израилю и ХАМАС с призывом к переговорам

Правительство Израиля и палестинское движение ХАМАС должны вернуться к переговорному процессу по остановке боевых действий, заявили в совместном коммюнике главы США, Катара и Египта, передает РИА Новости.
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