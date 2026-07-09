Почему мы не можем победить: расследование о коммерческой прибыли элит и украинских товарах в России Юлия ЧелкановаНа фоне затяжного конфликта и вопросов о темпах достижения целей специальной военной операции всё чаще звучит тема предательства национальных интересов отдельными представителями элит и бизнеса.
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