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1rre

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Почему мы не можем победить: расследование о коммерческой прибыли элит и украинских товарах в России

Почему мы не можем победить: расследование о коммерческой прибыли элит и украинских товарах в России

Почему мы не можем победить: расследование о коммерческой прибыли элит и украинских товарах в России Юлия ЧелкановаНа фоне затяжного конфликта и вопросов о темпах достижения целей специальной военной операции всё чаще звучит тема предательства национальных интересов отдельными представителями элит и бизнеса.

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