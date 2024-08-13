В Северодвинске проводят учения с применением задымления

Администрация города информирует о проведении учений в городе, которые проходят утром 13 августа.Горожан просят не беспокоиться и предупредить о мероприятиях своих пожилых родственников, чтобы они не волновались.
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