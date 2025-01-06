Сильный зимний шторм в США стал угрозой миллионам людей снегом и жестокими холодами

Сильный зимний шторм в США угрожает миллионам людей снегом, льдом и жестокими холодами. В нескольких штатах и городах объявлено чрезвычайное положение, а на востоке двух третей страны ожидаются опасные холода.
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