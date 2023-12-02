￼Нервы устрицы: как разглядеть нервную систему беспозвоночных

Взаимодействие биологов и оптиков из Санкт-Петербурга и Владивостока привело к созданию метода, который позволяет увидеть целиком нервную систему различных беспозвоночных, у которых раньше ее не получалось визуализировать.
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