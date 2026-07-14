Особенности пикапов Ford: мощность, проходимость и практичность

Ford – это марка, которая на протяжении десятилетий является синонимом прочных и надежных пикапов. Создавая автомобили, способные справиться с самыми трудными задачами, Ford сумел завоевать доверие миллионов водителей по всему миру.
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