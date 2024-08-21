Ленивый хачапури на завтрак. Быстрый рецепт на сковороде: просто и вкусно

Ленивый хачапури – это упрощённая версия традиционного грузинского блюда, созданная для тех, кто хочет насладиться вкусом хачапури, но не имеет времени или желания тратить много усилий на его приготовление.
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