Краснодарку долгое время избивал сожитель, а на следующий день после расставания с ним ее нашли мертвой

Краснодарку долгое время избивал сожитель, а на следующий день после расставания с ним ее нашли мертвойВ социальных медиа появилась информация, что в Краснодаре женщину долгое время избивал и истязал сожитель.
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