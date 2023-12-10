Стало ясно зачем Путин ездил в ОАЭ — арабы вложат миллиарды долларов в экономику России. На Западе в шоке

Двухдневную поездку Владимира Путина Абу-Даби и Эл-Рияд, некоторые критики назвали нечего незначащим событием, которое скорее было должно продемонстрировать миру, что Россия не настолько изолирована от внешнего мира, как того хотелось бы Западу.