Стало ясно зачем Путин ездил в ОАЭ — арабы вложат миллиарды долларов в экономику России. На Западе в шоке

Двухдневную поездку Владимира Путина Абу-Даби и Эл-Рияд, некоторые критики назвали нечего незначащим событием, которое скорее было должно продемонстрировать миру, что Россия не настолько изолирована от внешнего мира, как того хотелось бы Западу.
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