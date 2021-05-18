Для «ЮНАРМИИ» наступает «Большая перемена»

Для «ЮНАРМИИ» наступает «Большая перемена»

Победители получат денежные призы, которые смогут направить на обучение и саморазвитие, а в некоторых случаях – на реализацию проектов, представленных на конкурс.

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