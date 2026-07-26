Пьяный подросток без прав насмерть сбил двух пешеходов в Красноярском крае

В селе Нарва в Манско-Уярском округе Красноярского края 17-летний подросток за рулём автомобиля ВАЗ-2109 без водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное наезд на двух мужчин, стоявших на обочине дороги.
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