Пьяный подросток без прав насмерть сбил двух пешеходов в Красноярском крае

В селе Нарва в Манско-Уярском округе Красноярского края 17-летний подросток за рулём автомобиля ВАЗ-2109 без водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное наезд на двух мужчин, стоявших на обочине дороги.