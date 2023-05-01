Царьград

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Студентов-бюджетников предлагают обязать проходить трехлетнюю стажировку по специальности

Студентов-бюджетников предлагают обязать проходить трехлетнюю стажировку по специальности

В случае отказа им придется возместить расходы на их обучение.В Госдуму РФ поступил законопроект, который предполагает, что студенты бюджетной формы обучения должны после окончания вуза проходить трехлетнюю стажировку по полученной специальности.

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