Студентов-бюджетников предлагают обязать проходить трехлетнюю стажировку по специальности

В случае отказа им придется возместить расходы на их обучение.В Госдуму РФ поступил законопроект, который предполагает, что студенты бюджетной формы обучения должны после окончания вуза проходить трехлетнюю стажировку по полученной специальности.
В случае отказа им придется возместить расходы на их обучение.В Госдуму РФ поступил законопроект, который предполагает, что студенты бюджетной формы обучения должны после окончания вуза проходить трехлетнюю стажировку по полученной специальности.
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