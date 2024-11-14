#Сводка на утро 14 ноября 2024 года ▪ Вчера утром Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву впервые за последние 73 дня.
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#Сводка на утро 14 ноября 2024 года ▪ Вчера утром Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву впервые за последние 73 дня.
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