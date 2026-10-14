Про чулки
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Про чулки

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Бренд OMSA выпустил линейку женских вельветовых брюк Velvet: материал и особенности кроя, первые отзывы, с чем носить

Бренд OMSA следом за коллекцией джинсов выпустил коллекцию женских вельветовых брюк OMSA Velvet. Не знаю как вы, а я уже несколько лет ощущаю недостаток вельвета в своём гардеробе.

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