Ветераны YouTube обеспокоены тем, что популярность YouTube Shorts приведет к краху компании

https://mmgp.com/threads/veterany-youtube-obespokoeny-tem-ch. Высокопоставленные сотрудники YouTube выразили обеспокоенность в связи с ростом популярности направления YouTube Shorts, созданное в ответ известному TikTok.
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