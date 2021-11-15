Спорт Уик-Энд

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А если бы на поле был Дзюба? Мнение Вячеслава Малафеева

А если бы на поле был Дзюба? Мнение Вячеслава Малафеева

Корреспондент «Спорт уик-энда» обсудил поражение от Хорватии (0:1) и перспективы нашей сборной с бывшим вратарем «Зенита» и сборной России Вячеславом Малафеевым.

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